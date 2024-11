Le salon du livre Ecritures & Spiritualités, une ode à une littérature porteuse de sens, sans repli identitaire

« ouverts à la dimension spirituelle de l’humanité, que ceux-ci soient de tradition juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, ou chercheurs de sens »

« Nous vivons une période troublée. Plus que jamais, les événements du monde nous renforcent dans notre mission. Il n’y a pas d’autre chemin que celui qui nous amène à nous rencontrer, à parler, à dialoguer. Comme le disait

"pour comprendre l'autre, il faut se mettre dans l'axe de sa naissance", et il faut l’entendre au sens spirituel. C’est ce que nous souhaitons faire en invitant des auteurs portés par des souffles spirituels ancrés dans des traditions millénaires »

Les amoureux de la littérature et de la spiritualité se donnent rendez-vous dimanche 17 novembre pour le salon du livre Ecritures & Spiritualités. L’événement, organisé par l’association éponyme, verra se côtoyer 70 auteurs et écrivainsà la mairie du VIe arrondissement de Paris.Il n’a pas échappé aux organisateurs du salon Ecritures & Spiritualités, fondée en 1977 sous le nom de l’Association des écrivains croyants d’expression française (AECEF), que le contexte social et politique dans lequel le salon se tient est difficile, alimenté par les tragiques événements au Proche-Orient , tout particulièrement à Gaza et au Liban. , affirme auprès de Saphirnews Christine Ray, qui tient les rênes de l’association depuis 2017.