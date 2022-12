Le racisme et la xénophobie, des menaces importantes pour la santé publique mondiale

The Lancet

« Le racisme s’ajoute aux systèmes d’oppression, y compris ceux basés sur l’âge, le genre et le statut socioéconomique, pour exacerber ou atténuer la discrimination. Le fond du problème est encore constitué par les inégalités de pouvoir dont les racines sont historiques, mais encore très puissantes aujourd’hui. Elles façonnent les conditions de vie et les opportunités pour chacun »

« Les recommandations spécifiques en matière de santé doivent inclure une plus grande

et une plus grande diversité parmi les soignants. Il s'agit de co-construire avec les communautés affectées des systèmes de soins de santé plus flexibles, plus accessibles et plus accueillants, et de renforcer l’autodétermination des populations indigènes et leurs droits à la terre »

« l'équité sociale peut être mieux promue par des interventions ciblant les structures et les systèmes, en particulier par des mesures juridiques et politiques radicales fondées sur les droits et conduites par les communautés concernées ».

s’intéresse également aux systèmes qui perpétuent les inégalités., explique le magazine dans la présentation du numéro., poursuit l'hebdomadaire britannique, qui entend montrer queDes conclusions qui sont autant de leçons à ne pas oublier pour les institutions de santé publique, d’éducation, de recherche et de financement, ainsi que les gouvernements.