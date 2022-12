Sur le vif Le minaret de la mosquée de Flers inauguré avec fierté Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 19 Décembre 2022 à 16:30









La mosquée de Flers ciblée par des tags islamophobes, la solidarité de l'Etat exprimée Il manquait un minaret à la mosquée de l’Amicale franco-turque de Flers, dans l'Orne. En 2003, la municipalité n’avait pas accordé le permis de construire pour cet élément d'architecture qui, dans les pays à majorité musulmane, sert au muezzin à appeler les fidèles à la prière. Vingt ans plus tard, une majorité d’élus flériens ont modifié leur position, d'autant que les minarets construits en France ont une fonction purement esthétique.Samedi 17 décembre, un millier de personnes issues principalement des communautés turques de la région avaient répondu présent pour l’inauguration du minaret, au grand plaisir de Selçuk Bilici, le président de l’Amicale franco-turque de Flers. La tour blanche de 17 mètres de haut, qui s’élève devant la porte de la mosquée, avait arboré pour l’occasion les drapeaux français et turc. Des élus étaient également présents en la personne du maire Yves Goasdoué, de la sénatrice Nathalie Goulet, et des conseillers départementaux des cantons concernés. Refik Ali Onaner, l’ambassadeur de Turquie en France avait également fait le déplacement, en provenance directe de Paris.Chacun avait en mémoire les circonstances bien moins joyeuses du rassemblement précédent, lorsque les élus locaux avaient témoigné de leur solidarité devant les inscriptions néo-nazies et antimusulmanes laissées sur les murs de la mosquée en novembre 2022. Le maire et la sénatrice Nathalie Goullet ont insisté sur leur attachement et leur soutien à la communauté turque, parfaitement intégrée à la vie locale.Pour sa part, la sénatrice, citée par Actu, a évoqué l’épisode des inscriptions :, expliquait Selçuk Bilici à Ouest France en août dernier. Jusqu’ici, la grande maison construite à côté d’un hypermarché ressemblait plus à une discrète salle de prière ou à un local associatif. Ce n'est désormais plus le cas.Lire aussi :