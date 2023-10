Le gouvernement acte la dissolution du groupe catholique intÃ©griste Civitas, voici pourquoi

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Le gouvernement acte la dissolution du groupe catholique intégriste Civitas, voici pourquoi Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 4 Octobre 2023 à 11:45





« l’ensemble de son œuvre » , a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.



Le mouvement catholique intégriste est accusé par l’exécutif de lancer des « appels à la guerre contre la République » et des « incitations à y recourir par la force » . Il « considère les droits de l'Homme comme des outils de destruction de la civilisation chrétienne », rapporte Olivier Véran.



Par ailleurs, « Civitas a organisé des rassemblements en hommage à des personnalités emblématiques de la collaboration », « assure la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français avec des thèses clairement antisémites et islamophobes » et considère les LGBT+ comme « une communauté néfaste contre laquelle il faut lutter ».



Cette annonce intervient près de deux mois après l’annonce du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de lancer la procédure de dissolution de l’organisation « La dissolution de Civitas France, parti politique catholique, vient d'être annoncée par Olivier Véran (…). Les recours seront bien entendu rapidement déposés. Le combat continue ! » , a annoncé sur les réseaux sociaux son président Alain Escada.



Lire aussi :

Contre Civitas, le CFCM dénonce les dangers de l'extrême droite

https://www.saphirnews.com/Contre-Civitas-le-CFCM-denonce-les-dangers-de-l-extreme-droite_a29794.html

Pourquoi la dissolution de Civitas est annoncée sur la table de Gérald Darmanin

https://www.saphirnews.com/Pourquoi-la-dissolution-de-Civitas-est-annoncee-sur-la-table-de-Gerald-Darmanin_a29791.html

Le Conseil des ministres a acté ce mercredi 4 octobre la procédure de dissolution de Civitas pour, a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.Le mouvement catholique intégriste est accusé par l’exécutif de lancer deset des. Il « considère les droits de l'Homme comme des outils de destruction de la civilisation chrétienne », rapporte Olivier Véran.Par ailleurs,et considère les LGBT+ commeCette annonce intervient près de deux mois après l’annonce du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de lancer la procédure de dissolution de l’organisation après de nouveaux propos antisémites. , a annoncé sur les réseaux sociaux son président Alain Escada.Lire aussi :Contre Civitas, le CFCM dénonce les dangers de l'extrême droitehttps://www.saphirnews.com/Contre-Civitas-le-CFCM-denonce-les-dangers-de-l-extreme-droite_a29794.htmlPourquoi la dissolution de Civitas est annoncée sur la table de Gérald Darmaninhttps://www.saphirnews.com/Pourquoi-la-dissolution-de-Civitas-est-annoncee-sur-la-table-de-Gerald-Darmanin_a29791.html