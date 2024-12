Le discours de Noël du roi des Pays-Bas, une adresse aux juifs et aux musulmans néerlandais

« ne pas importer l’amertume et la haine dans nos rues »

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a adressé à la nation, mercredi 25 décembre, son traditionnel discours de Noël avec, cette année, une touche inhabituelle appelant directement ses compatriotes juifs et musulmans àLe pays a été particulièrement marqué cette année par des violences consécutives à la venue de supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam en novembre dernier, alors que l'opération israélienne continue de ravager la bande de Gaza. , a déclaré Willem-Alexander., a martelé le roi.Il a rappelé queaux Pays-Bas et qu’elles doivent être respectées :Le souverain a aussi estimé que, a-t-il ajouté., a-t-il déclaré.Muhsin Köktaş, président de l'Organisme de contact entre les musulmans et le gouvernement (CMO), a salué un discours prônant l'unité et la cohésion nationale. Il avait rencontré le roi début décembre pour échanger autour des conséquences du 7-Octobre et souligner l'importance de la cohésion et de la compréhension mutuelle.Lire aussi :