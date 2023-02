Le dialogue interreligieux, un outil de politique étrangère au service de la paix

À l’heure où le monde fait face à des défis complexes et sinistres, parmi lesquels les guerres et le changement climatique, nous devons renforcer le droit universel et inaliénable à la dignité humaine pour tous. Il est de notre devoir collectif de nous exprimer contre l’intolérance et l’hostilité, et de plaider pour l’harmonie et l’affinité culturelle.



En 2006, j’ai eu le privilège de lancer, avec le groupe de réflexion Monday Morning basé à Copenhague, « La Campagne de la Coexistence », aux côtés de leaders mondiaux, d’experts et d’hommes politiques, pour identifier et hiérarchiser les principaux défis menaçant les efforts mondiaux déployés pour la coexistence. Autonomiser les faibles, assurer la liberté religieuse, créer des espaces publiques dédiés à la coexistence, assurer l’indépendance judiciaire et maîtriser l’agenda de la titrisation figuraient parmi les cinq grands défis.



Malheureusement, ces défis restent plus grands que jamais. Au lieu de progresser dans l’agenda de la coexistence, le discours du « nous » contre « eux » s’est intensifié et a rétréci l’espace existant et déjà étroit de la compréhension mutuelle.