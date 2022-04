Le Ramadan de mon enfance, dans mes Comores natales

Et c’est là qu’intervient la seconde technique, celle de la tricherie dévoilée, mais admise, par tous. Les aînés savaient, en effet, que nous ne pouvions pas jeûner du premier coup une journée entière. Nous observions tout au plus 4h. Nous craquions à midi, nous cachions pour manger, des mets expressément dévoilés, mais que nous pensions cachés. Ah ces années-là ! Qu’est-ce que nous étions bêtes! Nous devions tout faire pour éviter d’être pris en train de manger pour ensuite pouvoir sortir devant tout le monde et dire avec force avoir jeûné.



Les parents nous soutenaient, en affirmant que nous avions bel et bien jeûné. « Une demi-journée » , pouvait-on entendre. Mais… de loin pour ne pas nous décourager. Et nous avions plein de cadeaux. C’était l’occasion pour les garçons, par exemple, d’avoir un palmier, et pour les filles de l’or. Nous étions mis à l’honneur. Les parents affichaient leur fierté, et, naturellement, nous nous sentions nous pousser des ailes.



Qu’ils étaient beaux ces mensonges collectifs ! Et il y en avait beaucoup que les jeunes d’aujourd’hui ne connaîtront, sans doute, jamais. Il ne s’agissait, en effet, pas seulement du jeûne. Tenez, quel Comorien de mon âge l’archipel, dira ne pas avoir eu à chercher chez les voisins la corne de la chèvre sans corne ( ujonga wa bwalala ) ?



Ah là là ! Celle-là, je l’ai tellement cherchée ! Et évidemment, je ne l’ai jamais trouvée ! Le plus fou était que toutes les mamans savaient que dès qu’un enfant la demandait, c’était parce que sa maman voulait l’éloigner quelques temps de la maison, le temps de se reposer un peu, ou de faire une tâche quelconque. On allait ainsi de maison en maison incessamment, car chaque fois qu’on arrivait chez une voisine, on nous disait : « Ah ! Je l’avais là, tout de suite, mais je l’ai passée à Maman Untel. Va la voir ! » Souvent, c’était en fin de journée. Quand on rentrait, on était cuit. On pouvait à peine manger. On tombait comme une masse de sommeil.



Alors, pour ceux que cela peut étonner que l’enfant ne comprît pas qu’il s’agissait de quelque chose qui n’existait pas, le terme bwalala ne contient pas udjonga (corne). En français, non plus, le nom de la chèvre, naturellement sans corne, ne laisse pas voir cette absence. On l’appelle chèvre motte. On aurait ainsi pu faire tourner en bourrique les enfants, en France, en leur demandant de chercher une corne de chèvre motte, car ils n’y verraient que du feu. Et je sais que cela a existé, sous d’autres formes.