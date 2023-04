Le Coran, la Sira et 50 hadiths du Prophète de l'islam : une offre grand public lancée par J'ai Lu pour Ramadan

« Pour la première fois sont publiés en même temps et par le même éditeur trois textes considérés comme sacrés par les musulmans. »

Cet éditeur, c’est J’ai Lu, principalement destinée à l'édition de livres au format poche, et les trois textes auxquels la maison fait référence sont le Coran,, et une compilation de. Si le premier, révélé pendant le mois du Ramadan, est effectivement un livre sacré, les deux autres ne le sont pas en tant que tels. Toujours est-il que l’initiative d’un grand éditeur, qui traduit une volonté de rendre accessible de tels contenus auprès du grand public, est appréciable.L’édition du Coran propose la traduction du Polonais Albert Kasimirski (1808-1887), revue et annotée par ses soins, telle qu’elle a été publiée en 1865., comme en témoigne sonprésentant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés et significations en français, etsignale l’éditeur, précisant que le Coran de Kasimirski est aujourd’huiS’agissant de la biographie du Prophète de l’islam, c’est une version abrégée, établie et traduite de l’arabe par l’historien, helléniste et arabisant Wahib Atallah. Le professeur honoraire à l’université de Nancy s’est appuyé sur l’ouvrage d’Ibn Hicham daté du IXe siècle, dont l’édition arabe la plus courante compte plus de 1 600 pages in-quarto., indique dans son avant-propos Wahib Atallah, qui a entrepris de condenser,, la Sira d’Ibn Hicham.Enfin, concernant la compilation de hadiths, des paroles et faits attribués au Prophète Muhammad, ils sont extraits du plus célèbre recueil de hadiths, led’Al-Boukhari. Une sélection grand public qui