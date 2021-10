Sur le vif Le Coran de Thomas Jefferson à l'Exposition universelle de Dubaï, son premier voyage à l'étranger Rédigé par Lina Farelli | Mardi 12 Octobre 2021 à 11:45









Un exemplaire du Coran qui appartenait à l'ancien président américain Thomas Jefferson est actuellement exposé au pavillon des États-Unis à l’Exposition Universelle de Dubaï, qui a débuté le 1er octobre. Cette copie du Livre sacré, traduite en anglais en 1734 par l’avocat et orientaliste britannique George Sale, est sortie pour la première fois de la bibliothèque du Congrès à Washington pour l’occasion.L'ensemble en deux volumes a été imprimé à Londres en 1764 et acheté par Thomas Jefferson à Williamsburg en 1765 à l’âge de 22 ans, lorsqu’il était étudiant en droit. Celui qui deviendra par la suite le troisième président américain (1801-1809) et le principal auteur de la Déclaration d'indépendance avait un intérêt prononcé pour les religions du monde. Il aurait également été au contact de l’islam par l’intermédiaire de ses esclaves dont un certain nombre étaient musulmans.Depuis son arrivée aux Etats-Unis, le Coran de Thomas Jefferson n’avait jamais quitté le pays. Selon la Bibliothèque du Congrès, son séjour à Dubaï estcar ses fonds ne sont normalement prêtés qu'à des musées ou à d'autres institutions culturelles.Dans le cadre du thèmeau pavillon des Etats-Unis, l’objet trône en bonne place, sous bonne garde, mais ne sera exposé que durant trois mois. L’Expo 2020 Dubaï, reportée l’année dernière en raison de la pandémie de la Covid-19, se tient jusqu’au 31 mars 2022.La première exposition universelle avait été organisée à Londres en 1851. A Paris, l’exposition de 1889 avait dévoilé la Tour Eiffel. L’exposition universelle de Dubaï est le tout premier qui se tient au Moyen-Orient. Les autorités espèrent accueillir 25 millions de visiteurs pour cet événement.