La suppression du droit du sol Ã  Mayotte promise

Sur le vif La suppression du droit du sol à Mayotte promise Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 11 Février 2024 à 15:30





« Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parent français, nous couperons l'attractivité qu'il y a dans l'archipel mahorais » , a-t-il précisé.



Le ministre, qui était accompagné de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a déclaré avoir été chargé de cette annonce par le président de la République, Emmanuel Macron. « C'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte » , a signifié le locataire de la Place Beauvau.



La fin du droit du sol, présentée comme une manière de couper « l’attractivité qu’il peut y avoir dans l’archipel mahorais » , est réclamée de longue date par la droite et de l’extrême droite.



Gérald Darmanin a aussi annoncé la fin des visas territorialisés puisqu’il n'y aura « plus la possibilité d'être Français lorsqu'on vient à Mayotte de façon régulière ou irrégulière » . En d'autres termes, les détenteurs d’un titre de séjour à Mayotte pourront venir en France métropolitaine. Cette annonce répond à l’une des revendications des collectifs citoyens actuellement mobilisés actuellement dans le département français de l’océan Indien, paralysé depuis plusieurs semaines par des blocages et des manifestations contre l'insécurité, les violences et l'immigration.



Lire aussi :

Tropique de la violence, à la découverte choquante d’un coin de France au bout du monde i[« Nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. »]I C'est l'annonce choc faite dimanche 11 février par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en déplacement sur l’île., a-t-il précisé.Le ministre, qui était accompagné de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a déclaré avoir été chargé de cette annonce par le président de la République, Emmanuel Macron., a signifié le locataire de la Place Beauvau.La fin du droit du sol, présentée comme une manière de couper, est réclamée de longue date par la droite et de l’extrême droite.Gérald Darmanin a aussi annoncé la fin des visas territorialisés puisqu’il n'y aura. En d'autres termes, les détenteurs d’un titre de séjour à Mayotte pourront venir en France métropolitaine. Cette annonce répond à l’une des revendications des collectifs citoyens actuellement mobilisés actuellement dans le département français de l’océan Indien, paralysé depuis plusieurs semaines par des blocages et des manifestations contre l'insécurité, les violences et l'immigration.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !