La relaxe générale prononcée pour les dirigeants de la mosquée de Villeneuve d'Ascq

L’affaire est partie d’un signalement de la préfecture du Nord auprès du procureur de la République de Lille en mars 2022. Parmi les éléments qui avaient été jugés suspects figure un emprunt de 200 000 euros au « faux prêts » à l'établissement afin de servir d’écran à des financements étrangers de l’établissement.



En février 2024, le parquet avait requis des peines de six à dix mois de prison ferme, accompagnées de 12 à 14 mois de sursis contre quatre d’entre eux, et du sursis simple contre le cinquième prévenu. Il avait toutefois demandé un aménagement pour qu'ils puissent purger leur peine éventuelle à domicile.



« Ce dossier était parti de suspicions de radicalisation, et le tribunal a estimé qu'il ne ressortait aucun élément de radicalisation » , a déclaré le président du tribunal après avoir prononcé la relaxe générale.



S'agissant des prêts accordés à Averroès, le tribunal a estimé que « les sommes recueillies n'ont pas été détournées de leur objet » , la mosquée et le lycée étant tous les deux membres de la Ligue islamique du Nord et ayant des « objectifs similaires » .



Le tribunal a jugé les faits de tentative d'escroquerie « insuffisamment caractérisés » et le détournement de fonds en espèces « pas établi » .



Le parquet a dix jours pour faire appel de cette décision. A l'issue du verdict, la fédération Musulmans de France (MF), à laquelle le CIV est affilié, a exprimé sa « satisfaction » .



