La paternité dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, explorée par Isabelle Lévy

L'avis de Saphirnews

Tandis que la maternité est glorifiée par les Textes sacrés juifs, chrétiens et musulmans, il n’en est rien de la paternité. C’est en partant de ce constat, implacable, qu’Isabelle Lévy s’est lancée dans l’écriture du livre Être père dans le judaïsme, le christianisme et l’islam , dans lequel la figure, la fonction et le rôle du père, sous toutes leurs facettes, depuis la procréation jusqu’à la naissance de l’enfant, du premier âge jusqu’à leurs vieux jours, sont explorés.



A cette fin, l’auteure a mené des entretiens avec des représentants des cultes catholique, protestant, orthodoxe, juif et musulman afin « découvrir les multiples facettes de la paternité décrites dans les pages de la Bible et du Coran, celles de Dieu et de l’homme, et leurs riches enseignements ».



En parallèle, celle qui est aussi formatrice autour des rites, cultures, croyances en milieu hospitalier est allée à la rencontre de pères, « croyants et pratiquants, soucieux de transmettre leur foi a leurs enfants et petits-enfants », pour recueillir des témoignages qu’Isabelle Lévy veut utiles pour les lecteurs. Ces témoins, des acteurs de leur vie tous animés « par le désir d’expliquer la bienfaisance de la foi dans le quotidien d’un homme du XXIe siècle » , ont en effet confié « leurs émois à la naissance de leurs enfants comme le long chemin de leur éducation avec les doutes, les chutes , les regrets, les douleurs, les pardons mais aussi les convictions, les réussites, les joies et les espérances » . Isabelle Lévy prend le parti de « rapporter humblement leurs paroles trop rares sur cette thématique en espérant qu'elles puissent nourrir la réflexion de chacun pour mieux vivre sa paternité » . Avec justesse et bienveillance.