Sur le vif La motion de censure contre le gouvernement Bayrou rejetée par les députés d'extrême droite et socialistes Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 16 Janvier 2025 à 18:00









La motion de censure, déposée par des députés insoumis, écologistes et communistes, et examinée jeudi 16 janvier à l'Assemblée nationale, n’a pas abouti. Le texte a récolté 131 voix sur les 289 nécessaires. Il n'a pas accueilli l’assentiment des députés socialistes, qui ont décidé de ne pas voter la censure. A François Bayrou, « nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire » qui pourrait conduire à « l'arrivée de l'extrême droite » au pouvoir, selon Olivier Faure.



« Nous n’avons pas la discussion honteuse » , a signalé, à la tribune de l’hémicycle, le secrétaire national du Parti socialiste, qui s’est félicité d’avoir pu « arracher des concessions qui n’auraient pas vu le jour » autrement. Figurent parmi les concessions la non-suppression de 4 000 postes d’enseignants, la fin du déremboursement des médicaments, le maintien de la taxe sur les hauts revenus ou encore l’abandon du projet d’allongement du délai de carence, d’un à trois jours pour les fonctionnaires en cas d’arrêt maladie.



S’agissant de l’impopulaire réforme des retraites, elle ne sera pas suspendue mais le Premier ministre l’a remis en chantier en confiant à la Cour des comptes une « mission flash » de quelques semaines sur l'état financier du système des retraites. A charge ensuite aux partenaires sociaux de s'accorder sur une nouvelle réforme en trois mois.



Des « acquis » pour les socialistes, toujours « dans l’opposition » selon les mots d’Olivier Faure, mais qui sont très loin de satisfaire l’ensemble de l’aile gauche. « Votre mandat est marqué par le sceau du chantage et c’est ce chantage que vous infligez désormais au peuple pour lui imposer une politique qu’il a pourtant refusée à de multiples reprises » , a lâché, en s’adressant à François Bayrou, le député LFI Manuel Bompard, qui a prédit la chute du nouveau « gouvernement de malheur » . Les écologistes ont dénoncé, pour leur part, l'absence d'engagement du Premier ministre sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la députée communiste Elsa Faucillon, qui a particulièrement fustigé le choix du président du Modem de renouveler la nomination de « on a décidé de vous censurer et vous n’avez rien fait pour nous en empêcher » .



Lire aussi :

Contre Macron et Barnier, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de France François Bayrou a réussi là où son prédécesseur, Michel Barnier, a échoué. Après des mois d’incertitude politique, le Premier ministre, nommé le 13 décembre par le président de la République, Emmanuel Macron, échappe à la censure d’une majorité de députés dont ceux de l’extrême droite. La motion de censure, déposée par des députés insoumis, écologistes et communistes, et examinée jeudi 16 janvier à l'Assemblée nationale, n’a pas abouti. Le texte a récolté 131 voix sur les 289 nécessaires. Il n'a pas accueilli l’assentiment des députés socialistes, qui ont décidé de ne pas voter la censure. A François Bayrou,qui pourrait conduire àau pouvoir, selon Olivier Faure., a signalé, à la tribune de l’hémicycle, le secrétaire national du Parti socialiste, qui s’est félicité d’avoir puautrement. Figurent parmi les concessions la non-suppression de 4 000 postes d’enseignants, la fin du déremboursement des médicaments, le maintien de la taxe sur les hauts revenus ou encore l’abandon du projet d’allongement du délai de carence, d’un à trois jours pour les fonctionnaires en cas d’arrêt maladie.S’agissant de l’impopulaire réforme des retraites, elle ne sera pas suspendue mais le Premier ministre l’a remis en chantier en confiant à la Cour des comptes unede quelques semaines sur l'état financier du système des retraites. A charge ensuite aux partenaires sociaux de s'accorder sur une nouvelle réforme en trois mois.Despour les socialistes, toujoursselon les mots d’Olivier Faure, mais qui sont très loin de satisfaire l’ensemble de l’aile gauche., a lâché, en s’adressant à François Bayrou, le député LFI Manuel Bompard, qui a prédit la chute du nouveau. Les écologistes ont dénoncé, pour leur part, l'absence d'engagement du Premier ministre sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la députée communiste Elsa Faucillon, qui a particulièrement fustigé le choix du président du Modem de renouveler la nomination de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur, Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !