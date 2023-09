La mairie de Montreuil annonce la construction d'une nouvelle mosquÃ©e, il s'en explique (vidÃ©o)

« Face au besoin manifeste du culte musulman à Montreuil, j'ai proposé au conseil municipal d'octroyer un terrain pour la construction d'une mosquée dans le Bas-Montreuil sous la forme prévue par la loi »

« l'esprit de la loi de laïcité de 1905, qui confère à la République la responsabilité de défendre la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes »

« motivée d'abord par une volonté politique, celle que Montreuil, notre maison commune, terre de partage, permette à chaque communauté religieuse d'exercer dignement son culte ».

« les plus fanatisés déverseront leur haine contre notre décision ».

« Le débat français s'enlise souvent dans la boue des propos opportunistes contre les musulmans »,

« cela ne m’arrêtera pas »

« Montreuil est un formidable atelier qui construit jour après jour l'exemple d'une unité fraternelle. Notre culture de partage a une France d'avance. Il est pour moi, de notre devoir, à nous élus et responsable de gauche, d'affirmer haut et clair que le respect, la douceur et l'accueil serein sont les premières conditions pour reconstruire notre maison commune ».

Le maire (PCF) de Montreuil, Patrice Bessac, s'est engagé, jeudi 28 septembre, à bâtir une nouvelle mosquée dans sa ville de Seine-Saint-Denis., a-t-il annoncé dans une vidéo diffusée sur X. Cette décision, en adéquation avec, estLe maire, inspiré par le discours de fraternité prononcé par le pape François à son passage à Marseille, se dit conscient quenote l’édile. Pour autant,carMontreuil compte plusieurs salles de prière mais ne connaît qu'une grande mosquée dont le projet d'extension a été débloqué fin 2022 par le Conseil d'Etat.