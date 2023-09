Saint-Brieuc : une mosquÃ©e Ã  la place de l'ancienne citÃ© U, la ville en soutien

Le conseil municipal de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, a adopté, lundi 25 septembre, une délibération validant l'achat d'un bâtiment qui abritait jusqu'en 2022 une cité universitaire pour la revendre ensuite à l'association musulmane Averroès.



A la quasi unanimité sauf une abstention, la municipalité a acté la vente à terme du bâtiment, qui va être acquis à Terres d’Armor Habitat au prix de 560 000 €, à une structure associative qui a pour projet d'ériger un grand centre cultuel et culturel musulman à Saint-Brieuc.



Averroès occupait déjà le rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne résidence universitaire mais l'espace est bien trop petit pour accueillir les fidèles. « Elle était à la recherche de locaux et, pour ne pas avoir une friche dans la ville, dans le quartier Balzac, elle a proposé d'acheter ce bien-là. Ceci étant, Terres d’Armor Habitat ne peut pas vendre contractuellement à une association donc la ville fait l'intermédiaire par le biais d'une vente à terme » , sans frais pour la ville, a alors expliqué Aline Le Boëdec, l'adjointe au maire en charge de la nature en ville, de l'urbanisme et du foncier.



Hervé Guihard (DVG) s'est dit « heureux » de cette solution apportée à une association « reconnue et très installée sur le territoire » briochin.



Le projet de mosquée « existe sur le territoire depuis longtemps. Il a connu diverses péripéties. (...) C'est pour cela qu'on a travaillé main dans la main avec l'association, je tiens à le dire, pour aboutir à cette solution qui est finalement la plus simple puisque l'association est déjà dans ce bâtiment » , a indiqué l'édile. « C'est une association républicaine, qui apporte toutes les garanties et si l'on veut aujourd'hui avoir une vraie maîtrise de l'expression cultuelle des religions sur notre territoire, nous devons nous appuyer sur des associations qui soient républicaines et laïques et c'est le cas. »



L'association Averroès joue « un rôle majeur dans notre ville, y compris de médiation sociale » , a appuyé l'élu municipal Corentin Poilbout, pour qui l'adoption de cette délibération permet à Averroès et à ses fidèles d'avoir « un horizon clair quant à leur avenir » . Et d'ajouter que « cette communauté (musulmane) est importante dans notre ville et elle mérite d'exercer son culte (...) dans des conditions dignes, à l'image des autres religions. »