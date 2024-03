La justice administrative valide lâ€™expulsion de lâ€™imam Mahjoub Mahjoubi

Sur le vif La justice administrative valide l’expulsion de l’imam Mahjoub Mahjoubi Rédigé par Lina Farelli | Lundi 4 Mars 2024 à 15:30









Le tribunal administratif, qui avait été saisi en urgence par l’imam, estime que « les propos tenus par l’intéressé sont soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, soit constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».



Au regard « des pièces et extraits de prêches prononcés par Mahjoub Mahjoubi les 2, 9 et 16 février 2024 et mis en ligne sur la page Facebook de l’intéressé » , la juge des référés retient que « ses propos ne s’inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, opposent les musulmans et les non-musulmans, incitent à la haine envers les juifs et Israël ou font l’apologie du jihad et de la charia » . L’imam « développe un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité » , lit-on aussi dans le communiqué.



La juge des référés en déduit que le comportement de l’imam, « d’une particulière gravité » , est de nature à permettre son expulsion, « en urgence absolue, en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France et de son séjour régulier depuis plus de vingt ans ». Par ailleurs, elle précise que « l’épouse de M. Mahjoubi est tunisienne, sans emploi lucratif » qu’ « aucun des enfants mineurs n’a la nationalité française », que « l’état de santé de l’un des enfants ne nécessite qu’une surveillance deux fois par an » et que « la cellule familiale de l’intéressé pourrait se reconstituer en Tunisie ».



Cette décision d’expulsion « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale » , conclut-elle pour rejeter le recours de Mahjoub Mahjoubi. Ce dernier, par la voix de son avocat, entend faire appel de la décision.



