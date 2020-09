La campagne BDS s'active contre la participation d'Israël au Tour de France

« Israël est un pays dont on parle beaucoup, et mal, en général, dans les médias. Ça n’est pas juste et avec l’équipe, nous voulons en finir avec ces préjugés. (…) Je m’amuse à promouvoir mon pays via différents projets. L’équipe est un très bon véhicule pour montrer le bon côté d’Israël. J’ai déménagé du Canada, où j’avais une très belle vie, pour m’installer là-bas. Tout visiteur peut voir que notre pays est ouvert, diversifié, tolérant, sûr. Israël a le seul régime démocratique de la région »

Cet état de fait est complètement ignoré par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, qui a financé l'équipe de cyclistes israélienne. Et son ambition est très claire : il souhaite faire la promotion de l'Etat hébreu grâce au Tour de France., a-t-il déclaré dans une interview accordée à RFI Sylvan Adams n'en est pas à sa première opération séduction pour promouvoir Israël. En 2018, il avait déboursé par moins de 27,5 millions d'euros pour que le Giro (Tour d'Italie) fasse son départ en Israël.