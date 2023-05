La Russie cherche plus que jamais à renforcer ses liens économiques avec le monde musulman

« Traditionnellement, la Russie développe des relations amicales avec la grande majorité des pays musulmans. Nous sommes unis dans l'engagement de construire une coopération entre les pays sur les principes d'égalité, de compréhension mutuelle des intérêts et de recherche d'un équilibre des intérêts. Nous soutenons toujours la diversité civilisationnelle des peuples à travers le monde et leur droit naturel à définir leurs propres modèles et voies. Nous adhérons à des positions identiques ou très proches sur les problèmes les plus urgents de notre temps, et coopérons fructueusement au sein des Nations Unies et d'autres parties et de multiples plateformes »

A l'heure de la guerre en Ukraine qui dure depuis plus d'une année, la Russie se tourne avec plus d'énergie vers le monde musulman pour faire face aux sanctions occidentales et à leurs conséquences. Le 14e Forum économique entre Moscou et les pays membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI) s'est tenu du jeudi 18 au samedi 20 mai à Kazan, la capitale du Tatarstan, république russe à majorité musulmane.Comme à chaque édition, l'évènement a pour objectif affiché de renforcer les liens commerciaux, économiques, scientifiques, techniques, sociaux et culturels entre la Russie et le monde musulman. Le développement de la finance islamique et de l'industrie halal en Russie ont figuré cette année parmi les objectifs du forum auquel ont participé plus de 16 000 personnes selon les organisateurs.Dans une allocution de bienvenue aux participants diffusée par vidéo, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie est plus que jamais prête à coopérer étroitement avec les pays de l'OCI., a-t-il affirmé.Parmi les priorités de la diplomatie russe, le ministre a noté la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la compréhension mutuelle, unissant les efforts pour protéger les valeurs spirituelles et morales traditionnelles communes à toutes les religions du monde, ainsi que la lutte contre l'islamophobie. L'an dernier, plus de 6 000 visiteurs provenant de 64 pays avaient participé au forum. Cette année, les organisateurs espèrent plus de 7 000 visiteurs en provenance de 86 pays différents.