Sur le vif La Rencontre annuelle des musulmans du Sud fait son retour post-Covid à Marseille Rédigé par Lina Farelli | Lundi 7 Novembre 2022 à 08:25





« l’héritage » sous toutes ses formes (scientifique, littéraire, économique, environnemental…). Des moments de débats qui côtoieront, comme chaque année (à l’exception des années Covid), des espaces de vente et d'animations en tous genres pour les petits comme pour les grands.



Après une version de la RAMS 100 % digitale en 2021 qui avait pour thématique « Se reconnecter à l'E-Sens-Ciel » ? au sortir de



« Musulmans et non-musulmans (seront) réunis à l’occasion de cette journée de partage pour échanger, débattre, découvrir et vivre ensemble un évènement incontournable porté par des valeurs de citoyenneté et de spiritualité » , promettent les organisateurs, qui revendiquent la présence de 2 500 à 3 000 visiteurs pour l’évènement les années passées. La RAMS, qui se présente comme « une véritable contribution des musulmans du sud au débat citoyen » , espère attirer autant de monde



Deux semaines avant la tenue de la RAMS, les musulmans du Havre ont organisé leur 9e rencontre annuelle (RAMH). Organisée par l'association musulmane Havre De Savoir, elle a réuni, fin octobre, plus de 1 700 personnes selon les organisateurs.



Lire aussi :

Le prédicateur Yusuf Al-Qaradawi, figure idéologique des Frères musulmans, est mort

Musulmans de France, à la recherche d’un nouveau souffle, se choisit un nouveau président

La Rencontre annuelle des musulmans du Sud (RAMS) est de retour à Marseille. Pour la 19e édition qui se déroulera samedi 12 novembre au Palais des Congrès et des Expositions du Parc Chanot, dans la cité phocéenne, conférences et tables-rondes sont programmés dans le thème desous toutes ses formes (scientifique, littéraire, économique, environnemental…). Des moments de débats qui côtoieront, comme chaque année (à l’exception des années Covid), des espaces de vente et d'animations en tous genres pour les petits comme pour les grands.Après une version de la RAMS 100 % digitale en 2021 qui avait pour thématique? au sortir de deux ans de confinement , l’heure est à des rencontres en présentiel., promettent les organisateurs, qui revendiquent la présence de 2 500 à 3 000 visiteurs pour l’évènement les années passées. La RAMS, qui se présente comme, espère attirer autant de mondeDeux semaines avant la tenue de la RAMS, les musulmans du Havre ont organisé leur 9e rencontre annuelle (RAMH). Organisée par l'association musulmane Havre De Savoir, elle a réuni, fin octobre, plus de 1 700 personnes selon les organisateurs.Lire aussi :