L'interdiction du port du voile pour les avocates approuvée par le Conseil d'Etat

« L’obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client »

« En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit un procès équitable »

« cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but »

« nécessaire et adéquate, d’une part, pour préserver l’indépendance de l’avocat, d’autre part, pour garantir le droit à un procès équitable ».

, fait part le Conseil d'Etat, cité par Actu-Juridique. , poursuit la plus haute juridiction administrative.En conséquence,. Le SAF n'a pas réagi à cette décision, qui fait écho à celle prise par la Cour de cassation en 2022. Celle-ci avait alors validé l'interdiction instaurée par le barreau de Lille, après examen d'un recours déposé par une élève-avocate et son maître de stage. La juridiction avait alors estimé que la règle n'était pas discriminatoire et qu'elle était même nécessaire et adéquate, d'une part, pour préserver l'indépendance de l'avocat, d'autre part, pour garantir le droit à un procès équitable.