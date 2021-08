L’interdiction des prières de l’Aïd al-Fitr hors des mosquées de France, une décision « en dépit du bon sens »

« Aujourd'hui, votre interdiction formelle de voir cet évènement se dérouler au sein d'un bâtiment public ou en extérieur, laisse la communauté musulmane de Levallois dans l’impossibilité la plus totale de célébrer cette fête majeure. Les fidèles levalloisiens n’auront ainsi pas d’autre choix que de se réunir dans un espace fermé beaucoup plus réduit et fortement plus propice à une circulation importante du Covid-19 »

« Cette décision gouvernementale qu'il vous est demandé de faire appliquer me semble dès lors prise en dépit de tout bon sens et je le regrette sincèrement. »

« une laïcité inclusive, respectueuse de tous les cultes et de l’ensemble de leurs fidèles »

« avec force (sa) détermination très ferme à continuer à mettre des bâtiments publics à disposition des communautés chrétiennes, juives et musulmanes de Levallois »

« Si le contexte sanitaire nous oblige actuellement à certaines exceptions, celles-ci ne sauraient devenir la règle »

« en responsabilité et en conscience »

, estime-t-elle.Souhaitant faire vivre dans sa commune, la maire réitère, indique-t-elle, déclarant qu'elle assumera toute décision qu'elle prendra sur le sujet,si l'interdiction demeure ferme.De son côté, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a émis ses recommandations aux musulmans de France pour que la prière de l'Aïd el-Fitr se déroule dans les meilleures conditions compte tenu de la situation épidémiologique.