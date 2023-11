L'indignation exprimÃ©e aprÃ¨s la dÃ©couverte de tags racistes sur la mosquÃ©e de Cherbourg

Sur le vif L'indignation exprimée après la découverte de tags racistes sur la mosquée de Cherbourg Rédigé par Benjamin Andria | Samedi 25 Novembre 2023 à 18:25





« Mort au bougnoule » a été découvert mais ce ne fut pas le seul message tracés par les auteurs des faits.



Ailleurs, dans les alentours, des menaces de mort et des croix celtiques, taguées dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre, ont aussi été retrouvées, de même que cette inscription : « Justice pour Thomas, ici on est en France, mort aux arabes. » Le tag fait référence au jeune de 16 ans tué dans la nuit du 19 novembre à Crépol, dans la Drôme, lors d’une fête de village et qui fait l'objet d'une récupération xénophobe de l'extrême droite.



Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, a dénoncé « un acte odieux » et a apporté « tout son soutien à la communauté musulmane » , de même que le sénateur (PS) de la Manche, Sébastien Fagnen, qui a dénoncé « les expressions haineuses débridées de ces derniers temps qui n'épargnent plus notre ville ».



Le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, et le sous-préfet de Cherbourg se sont rendus sur les lieux « pour marquer leur soutien au responsable du lieu de culte face à cet acte inacceptable » . Une plainte a été déposée a aussi annoncé la préfecture, qui a dénoncé dans un communiqué « avec la plus grande fermeté cet acte islamophobe et apporte son soutien à l’ensemble de la communauté musulmane ».



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s’est exprimé sur X pour condamner les tags : « Une enquête a été ouverte après la découverte de tags injurieux et menaces de mort absolument inacceptables sur les murs de la mosquée de Cherbourg : la police recherchera les auteurs pour les traduire en justice. »



Lire aussi :

Entre exaspération et frustration, des responsables musulmans à la rencontre de Gérald Darmanin Plusieurs tags racistes ont été retrouvés, samedi 25 novembre, sur le portail de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin, et dans les alentours d'Octeville, dans la Manche.a été découvert mais ce ne fut pas le seul message tracés par les auteurs des faits.Ailleurs, dans les alentours, des menaces de mort et des croix celtiques, taguées dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre, ont aussi été retrouvées, de même que cette inscription :Le tag fait référence au jeune de 16 ans tué dans la nuit du 19 novembre à Crépol, dans la Drôme, lors d’une fête de village et qui fait l'objet d'une récupération xénophobe de l'extrême droite.Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, a dénoncéet a apporté, de même que le sénateur (PS) de la Manche, Sébastien Fagnen, qui a dénoncéLe préfet de la Manche, Xavier Brunetière, et le sous-préfet de Cherbourg se sont rendus sur les lieux. Une plainte a été déposée a aussi annoncé la préfecture, qui a dénoncé dans un communiquéLe ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s’est exprimé sur X pour condamner les tags :Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !