L'imam de la mosquée de Pessac menacé d'expulsion

Le président de la mosquée de Pessac est visé par une procédure d'expulsion. Abdouramane Ridouane se voit reprocher par la préfecture de Gironde, selon son avocat Me Sefen Guez Guez,Il s'agit de, lit-on dans un communiqué daté du mercredi 22 mai. La mosquée avait alors été visée par une procédure de fermeture administrative par le ministère de l'Intérieur mais ce dernier avait essuyé un camouflet, aussi bien devant le Tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat. , indique l'avocat, qui devra plaider la cause de son client le 31 mai lors d'une audience au Tribunal judiciaire de Bordeaux.Lire aussi :