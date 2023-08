SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif L'humoriste Wahid Bouzidi est mort au Maroc des suites d'un nouvel AVC Rédigé par Benjamin Andria | Dimanche 20 Août 2023 à 14:05





« Wahid nous a quitté ce matin. Prions pour lui, sa famille et ses amis. » C'est par ce simple message sur sa page Facebook officiel que la triste annonce a été partagée.



Cette figure du Jamel Comedy Club avait été hospitalisé d'urgence quelques jours plus tôt, mercredi 16 août, après un AVC alors qu'il était en vacances à Marrakech, au Maroc. L'humoriste d'origine algérienne jouait depuis le début de l'année 2023 son one-man show « Wahid... il se relève » . C'est qu'il avait déjà été victime de trois AVC par le passé. Des accidents dont il avait su se remettre avec courage grâce à la force de sa détermination.



« Les médecins n’ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène » , expliquait-il au Graisse anatomie . « Le fait de tenir des heures sur scène est une revanche. Alors, je ne vais surtout pas me plaindre. J’ai pris conscience qu’on est juste de passage, qu’il faut juste kiffer la vie. »



Case départ , Encore Heureux , Neuilly sa mère, sa mère et Nicky Larson et le parfum de Cupidon .



Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage comme le présentateur Arthur, qui a partagé sa tristesse sur Twitter : « Quelle triste nouvelle. Wahid, je garderai en mémoire ta gentillesse, ta douceur, ta bienveillance et des années de fous rires dans Vendredi tout est permis. Je pense fort à ta famille, tes proches, tes amis et à Booder dans cette douloureuse épreuve que vous traversez. » Comme lui, nombreuses sont les personnes qui louent aujourd'hui sa grande gentillesse et sa bienveillance.



« On ne se connaissait pas beaucoup mais à chaque fois que l’on se croisait j’avais tellement plaisir à revoir ton sourire si bienveillant et lumineux. Je n’arrive pas à y croire. (...) Je me souviendrai à jamais de ton regard et de tes rires qui transpiraient la bonté » , a écrit sur Instagram l'actrice Leïla Bekhti. « Tu vas nous manquer. Inna lilahi oua ina Lilahi rajioun (A Dieu nous appartient et vers Lui nous retournons, ndlr). Condoléances à sa famille… » , a fait part l'humoriste Samia Orosrmane.

L'humoriste français Wahid Bouzidi est décédé, dimanche 20 août, à l'âge de 45 ans.C'est par ce simple message sur sa page Facebook officiel que la triste annonce a été partagée.Cette figure du Jamel Comedy Club avait été hospitalisé d'urgence quelques jours plus tôt, mercredi 16 août, après un AVC alors qu'il était en vacances à Marrakech, au Maroc. L'humoriste d'origine algérienne jouait depuis le début de l'année 2023 son one-man show. C'est qu'il avait déjà été victime de trois AVC par le passé. Des accidents dont il avait su se remettre avec courage grâce à la force de sa détermination., expliquait-il au Courrier de l'Atlas en septembre 2021, trois mois après avoir fait un AVC, pour présenter sa pièce L'homme de théâtre, qui a fait ses débuts en 2003, avait fait quelques apparitions ces dernières années au cinéma dans plusieurs films comme Mohamed Dubois etPlusieurs personnalités lui ont rendu hommage comme le présentateur Arthur, qui a partagé sa tristesse sur Twitter :Comme lui, nombreuses sont les personnes qui louent aujourd'hui sa grande gentillesse et sa bienveillance., a écrit sur Instagram l'actrice Leïla Bekhti., a fait part l'humoriste Samia Orosrmane.