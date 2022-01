Sur le vif L'expulsion d'un imam important secoue les musulmans de Belgique Rédigé par Lionel Lemonier | Samedi 15 Janvier 2022 à 08:00





« une menace pour la sécurité nationale » . Cette interdiction de séjour, qui porte sur une durée de dix ans, a été révélée jeudi 13 janvier par la



Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, a justifié, jeudi 13 janvier, cette décision devant la presse. « Quand on reçoit des informations des services de sécurité qui nous informent que quelqu’un pose un réel danger pour la sécurité de notre pays, je pense que c’est à moi d’agir et de faire en sorte que certaines figures, comme ce monsieur-ci, ne puissent pas résider sur le territoire belge. Parce que je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt », a t-il expliqué.



D’après la chaine publique flamande VRT, l’imam ne serait plus en Belgique actuellement, mais il a saisi un avocat pour contester la décision. Sa famille, sa femme et ses enfants, résident toujours en Belgique.



Mohamed Toujgani s'est vu reprocher des propos tenus en 2009 et qui ont refait surface dix ans plus tard. Il avait alors appelé Dieu à « déverser la frayeur dans le coeur les sionistes oppresseurs » et à faire que le sang des martyrs « soit un feu ardent qui les brûle » . Des propos que Sammy Mahdi traduit en un appel à brûler les juifs.



L'EMB réagit, la mosquée de l'imam aussi « pas de lien d’autorité avec les imams non rattachés aux mosquées subventionnées » et que « le retrait d’un titre de séjour de qui que ce soit est une affaire strictement privée sur laquelle notre institution n’a aucun commentaire à apporter » .



L’EMB rappelle également qu’il avait fermement « la virulence ne s’atténue pas alors même que le discours de l’imam a été prononcé il y a une dizaine d’années » .



Dans le même temps, à l'époque, il ajoutait que les voyages et les participations de l’imam dans un cadre interconvictionnel semblent témoigner de la bonne foi de ses excuses et de son implication depuis des années « dans le sens d'un discours ouvert sur l'altérité et le vivre-ensemble » .



Une pétition pour « exiger des réponses » « par le fait qu'à travers cette décision d'expulsion, c'est l'ensemble des fidèles musulmans qui sont placés dans une posture de "potentielle menace à la sécurité nationale" » , a déjà récolté plus de 4 000 signatures.



« Si des propos haineux ont été tenus par lui, pourquoi n’a-t-il pas fait l’objet de poursuites judiciaires pour incitation à la haine, comme le prévoit le droit belge pour tous les citoyen.ne.s ? Si ces propos datent d’il y’a 10 ans, pourquoi est-ce aujourd’hui seulement qu’il devient un danger ? » Autant de questions qui appelent les autorités à des réponses claires.



