Belgique : le gouvernement veut expulser un imam accusé d'homophobie vers la Turquie









« Ceux qui viennent répandre la haine dans notre société n'ont pas leur place ici » , a fait savoir Sammy Mahdi, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration dans un communiqué, où il est reproché au principal intéressé, d’avoir « diffusé des messages haineux à l’intention de la communauté LGBT » . Des propos dont « les réactions montrent qu’ils incitent à la haine » , souligne-on par ailleurs à



Selon la presse turcophone, l'imam, qui travaille depuis trois ans en Belgique, a déclaré que l'homosexualité est une maladie et qu'elle est source de déclin pour la société pour expliquer l'interdiction de l'homosexualité en islam.



« Nous ne pouvons tolérer la stigmatisation de la communauté LGBT et la diffusion de tels messages. J'ai du mal à accepter les déclarations homophobes qui sont faites au sein d'une communauté religieuse. En tant qu'imam, vous devez donner l'exemple, surtout si vous avez déjà obtenu le droit de travailler en Belgique. Quiconque ne veut pas respecter nos valeurs doit en subir les conséquences. » , a ajouté le secrétaire.



Si cette décision prise à la mi-décembre, et confirmée à la mi-janvier après audition de l’accusé, peut donner lieu à un appel, la mosquée Yesil Camii, à Houthalen-Helchteren, dans la province flamande de Limbourg, dans laquelle exerçait l'accusé, est d’ores et déjà dans le viseur des autorités.



Le ministre flamand du Vivre ensemble, Bart Somers, a annoncé, mercredi 27 janvier, qu’il entamait à l’encontre de lieu de culte, qui bénéficiait jusque-là d’une reconnaissance régionale lui donnant accès à des financements publics, à la procédure de levée cet agrément en raison des déclarations homophobes de l'imam. « Quiconque agit contre les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme peut perdre cette reconnaissance » , a indiqué Bart Somers.



