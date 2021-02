L’association L’islam au XXIe siècle lance sa revue éponyme

« La dernière raison a trait à la distinction entre le culturel et le cultuel. Habituelle dans le monde occidental puisqu’elle permet le partage (et donc l’établissement de rapports sereins) entre le politique et le religieux, elle est parfois plus difficile dans la sphère musulmane. Cette potentielle confusion, intensifiée par la multitude des interprétations, et donc des compréhensions et représentations partagées, doit être levée »

« L’enjeu d’une telle revue est d’abord intellectuel »

« produire et mettre en valeur un contenu intellectuel rigoureux qui puisse renouveler l’interprétation du corpus islamique à l’aune des nouveaux enjeux du XXIe siècle et ainsi contrer les discours de rupture extrémistes »

« spirituel »

« répondre à une véritable demande parmi les musulmans dans le renouvellement de leur interprétation des textes ».

« L’islam est mal connu aujourd’hui, pas seulement chez les non-musulmans. L’objectif de cette revue est ainsi d’éduquer sur cet héritage pour qu’il soit mieux compris, mais aussi pour accompagner et faire savoir ses évolutions au XXIe siècle »

« créer du commun partageable, à partir de multiples ressources culturelles et cultuelles dont personne n’a le monopole ».

