L'arrÃªtÃ© anti-burkini Ã  Mandelieu-la-Napoule suspendu par le Conseil d'Ã‰tat

« de manière grave et illégale à trois libertés fondamentales la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle »

« la commune ne mentionne aucun incident récent. Elle rappelle uniquement des faits s'étant déroulés il y a respectivement 11 et 7 ans et le contexte général de menace terroriste après les attentats de Nice en 2016 et 2020 »

« Au sein de l'espace public, chacun jouit des libertés garanties par la loi. Les maires, dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre, ne peuvent y porter atteinte que pour prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées »

« aucun élément permettant de démontrer que de telles tenues

feraient courir un risque pour l'hygiène ou la sécurité des usagers de la plage et des baigneurs »

« ce nouveau rappel à l’ordre républicain, respectueux des libertés de toutes et de tous, adressé au maire de cette commune »

Le Conseil d'État a décidé, lundi 17 juillet, de suspendre l'arrêté anti-burkini pris par la municipalité de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. L'interdiction des tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse est mise en place chaque été depuis douze ans sur les plages publiques de la commune au nom de la sécurité, de l'hygiène mais aussi au nom du « risque de troubles à l'ordre public ». Elle a été attaquée cette année par la Ligue des droits de l'Homme (LDH), qui jugeait l'arrêté illégal et discriminatoire.Son avis a été suivi par la plus haute juridiction administrative française, qui estimel'interdiction en question comme portantalors même que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas avéré. Pour son arrêté du 7 juin,, rappelle le Conseil d'État. Or tel n'est pas le cas pour l'arrêté anti-burkini à Mandelieu-la-Napoule.Par ailleurs, le Conseil d'État note que la mairie n'apporte(celles visées par l'arrêtéL'arrêté, qui devait courir du 15 juin au 31 août, n'est donc plus. La LDH s'est félicitée, mardi 18 juillet, deLire aussi :