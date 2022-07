Burkini : zoom sur les véritables raisons de la décision du Conseil d’État

« raidissement »

Les deux questions, juridiquement, sont complètement différentes. Dans le cas des plages, ce sont des mesures de police, prises par différents maires, qui avaient interdit le port du burkini à la plage. Or le seul objet d’une mesure de police, qui par définition restreint l’exercice d’une liberté, est de prévenir un trouble à l’ordre public, c’est-à-dire la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L’ordre public était-il menacé par le port du burkini à la plage ? Un seul maire avait réussi, dans les circonstances très particulières de la vie locale, à prouver que oui. Tous les autres ont vu leurs arrêtés suspendus par les juges administratifs. Dans un service public, les choses se présentent différemment. Quand on est à la piscine ou à la bibliothèque municipale, on n’est ni à la plage ni dans la rue. On est usager du service public, avec les droits, mais aussi les obligations qui en découlent, à commencer par l’obligation de respecter les règles posées par le règlement intérieur. Telle est la toile de fond de l’ordonnance du 21 juin 2022, qui ne marque pas unpar rapport à 2016, tout simplement parce qu’elle ne traite pas de la même question.Lire aussi :