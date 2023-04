L'Appel d'Allah, un compagnon pour le mois sacré du Ramadan, par Rosina-Fawzia Al-Rawi

Rosina-Fawzia Al-Rawi est née à Bagdad en 1965. Elle a vécu en Irak, au Liban, aux Emirats arabes unis, en Egypte et en Autriche. Elle a étudié les langues et civilisations arabes, l’ethnologie et les sciences islamiques aux universités de Vienne et du Caire. En 2007, elle a fondé la Maison de la Paix à Vienne qu’elle dirige depuis. Elle a écrit plusieurs ouvrages dédiés au monde des femmes et traduits dans plusieurs langues. Elle offre des stages et des forations sur le thème de la spiritualité féminine depuis de nombreuses années en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique.