Sur le vif Jérusalem : une fin du Ramadan perturbée par des violences sur l'Esplanade des mosquées Rédigé par Lina Farelli | Samedi 8 Mai 2021 à 07:30









Plus tôt dans la journée, des dizaines de milliers de personnes ont prié dans le troisième lieu saint de l'islam. Un grand rassemblement qui a pu être possible avec des fidèles qui ont en commun d'être tous vaccinés contre la Covid-19. La vaccination est, en effet, obligatoire pour toute personne souhaitant accéder à l'Esplanade des mosquées. Autrement, les fidèles sont refoulés.



Les tensions sont apparues dans la soirée après des jets de projectiles sur des policiers qui se sont alors déployés en nombre sur l'Esplanade des mosquées. « Nous tenons Israël pour responsable des dangereux développements dans la Vieille Ville » , a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas. « L’occupation israélienne doit réaliser que la résistance est prête à défendre (la mosquée) Al-Aqsa à tout prix » , a affirmé, pour sa part, le Hamas.



Depuis plusieurs jours, le quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est est à nouveau en proie à de vives tensions face à des évictions annoncées de familles palestiniennes de leur domicile. Des manifestations quotidiennes ont lieu en solidarité avec les victimes d'expropriation. L'ONU a exhorté Israël à mettre fin à toute expulsion forcée de Palestiniens, avertissant que ses actions pourraient constituer des « crimes de guerre » .



Lire aussi :

Israël : comment un pèlerinage au Mont Méron a viré au drame pour les juifs ultraorthodoxes

Une fatwa interdit l’accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem aux Emiratis Alors que le mois du Ramadan touche à sa fin, l'Esplanade des mosquées à Jérusalem a été le théâtre, vendredi 7 mai, de violents heurts entre Palestiniens et forces armées israéliennes. Selon un bilan communiqué à l'AFP par le Croissant rouge, au moins 200 Palestiniens ont été blessés en ce dernier vendredi du mois béni.Plus tôt dans la journée, des dizaines de milliers de personnes ont prié dans le troisième lieu saint de l'islam. Un grand rassemblement qui a pu être possible avec des fidèles qui ont en commun d'être tous vaccinés contre la Covid-19. La vaccination est, en effet, obligatoire pour toute personne souhaitant accéder à l'Esplanade des mosquées. Autrement, les fidèles sont refoulés.Les tensions sont apparues dans la soirée après des jets de projectiles sur des policiers qui se sont alors déployés en nombre sur l'Esplanade des mosquées., a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas., a affirmé, pour sa part, le Hamas.Depuis plusieurs jours, le quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est est à nouveau en proie à de vives tensions face à des évictions annoncées de familles palestiniennes de leur domicile. Des manifestations quotidiennes ont lieu en solidarité avec les victimes d'expropriation. L'ONU a exhorté Israël à mettre fin à toute expulsion forcée de Palestiniens, avertissant que ses actions pourraient constituer desLire aussi :