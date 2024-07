JO de Paris 2024 : Al-Azhar dénonce des « scènes insultantes » envers Jésus

« scènes insultantes »

Al-Azhar a condamné, dimanche 28 juillet, lesenvers Jésus lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. L’institution sunnite fait référence au tableau semblant faire allusion à la Cène, le dernier repas du Christ pris avec ses apôtres. La représentation artistique a heurté l’Eglise de France. Aux yeux d’Al-Azhar,. De telles scènes, a-t-elle indiqué, mettant en garde au passageDe son côté, le directeur artistique en charge de la cérémonie d’ouverture, Thomas Jolly, a démenti sur BFM TV s’être inspiré de la Cène., a-t-il affirmé., a-t-il expliqué.Le comité d'organisation des JO de Paris a aussi expliqué n’avoir jamais eu, a déclaré Anne Descamps, directrice de la communication du COJOP.Lire aussi :Et aussi :