JO Paris 2024 : l'Eglise catholique déplore des scènes de « moquerie du christianisme »

Au lendemain de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la Conférence des évêques de France a déploré, dans un communiqué signé avec les organisateurs des Holy Games, le programme de l'Eglise catholique pour concilier sport et foi,qui ont, a-t-elle signalé, avant de dénoncer les scènes en question.Le tableau qui a particulièrement soulevé les réactions de l'épiscopat - sans qu'il ne soit explicitement cité dans le communiqué - concerne une parodie de la Cène, le dernier repas de Jésus Christ avant sa mort, avec des drag-queen en lieu et place des apôtres et une DJ à la place du prophète.Cette scène a aussi fait beaucoup fait réagir l'extrême droite, à l'image de Marion Maréchal Le Pen, qui lui a été, a-t-elle indiqué dans un message sur X adressé àMais du côté de Michaël Aloïsio, directeur général délégué et porte-parole du Comité d'organisation des JO, interrogé par Franceinfo,, le directeur artistique des cérémonies des JO.Pour l'Eglise catholique,Lire aussi :