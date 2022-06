Italie : Venise inaugure sa première mosquée

« J’espère que dorénavant, les touristes venus du monde entier qui visitent Venise emporteront non seulement une carte postale de la ville, mais également de cette moquée, la mosquée de Venise »

La première mosquée de Venise a été inaugurée vendredi 10 juin, au cours d’une cérémonie qui a accueilli les représentants des communautés musulmanes d’Italie et du conseil municipal. La ville, qui figure dans la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco, dispose donc désormais d’un lieu de culte pour les milliers de musulmans qui habitent dans l’agglomération.Le bâtiment a été acheté avec le produit de la zakat des musulmans de Venise et des alentours de Mestre, tout proche. Roberto Berton et Nandino Capivilla, représentants de l’archidiocèse catholique de la ville, assistaient à la cérémonie, ainsi que plusieurs conseillers municipaux et représentants politiques locaux., a déclaré Yassine Lafram, président de l’Union des communautés islamiques italiennes (UCOII), ajoutant être, a précisé le président de l'UCOII.