Islamophobie : des tags menaÃ§ants retrouvÃ©s sur la mosquÃ©e de Pessac

« Vos cercueils ou vos valises »

« La France aux Français »

« Je ne suis pas dans la concurrence victimaire, mais je crois qu’il faut dénoncer cette islamophobie, comme nous dénonçons l’antisémitisme ou toute autre forme de haine. Les caméras de surveillance que nous avons devant la mosquée nous permettent de dire que les auteurs de ces actes sont organisés puisqu’ils sont cagoulés et gantés. Il faut réagir »

« Devant ces messages insupportables, qui n’ont de dessein que de dresser les Français les uns contre les autres, vous pouvez compter sur tout mon soutien »

« Insupportable. Inadmissible. L'extrême droite dans ses oeuvres »

« Pour la 4ème fois, la mosquée de Pessac est profanée. Quatrième fois. Combien d'agressions islamophobes ? Combien impunies ? Les lieux et la liberté de culte doivent être respectés et protégés. C'est la garantie de laïcité de l'Etat de droit »

. La mosquée de Pessac, en Gironde, a été la cible de tags antimusulmans dans la nuit du 4 au 5 novembre, a-t-on appris mercredi 15 novembre. Ce n'est pas la première fois que le lieu de culte est la cible de telles attaques ; c'est même la quatrième fois en deux ans, ce qui exaspère et inquiète les responsables et les fidèles musulmans. , a déclaré à Sud Ouest le président de l'association, Abdourahmane Ridouane, qui a annoncé son intention de porter plainte.La mosquée, lasse de ne pas voir les auteurs des tags être arrêtés ces dernières années, exige plus de sécurité. La Ville a assuré, de son côté, que des patrouilles dynamiques sont assurées régulièrement par la police et que celle-ci est présente tous les vendredis pour assurer la sécurité du site., a fait part le maire Franck Raynal., a signifié sur X le secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure., a réagi le leader de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon.Lire aussi :