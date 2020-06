Publi-information Isla Délice et Knorr s’associent pour soutenir l'Association ANDES avec un don de 40 000 produits halal Rédigé par Saphirnews | Lundi 22 Juin 2020 à 12:00







L'Association National de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) a récemment reçu un don de 40 000 produits halal d’Isla Délice et Knorr qui se sont associés pour lancer une campagne de solidarité sur les réseaux sociaux pendant le Ramadan. Chaque selfie, aux couleurs du filtre de l’opération, posté sur la page Instagram créée pour l’occasion, donnait lieu à la dotation d’un produit d’une des deux marques.



L'Association ANDES fédère un réseau de 380 épiceries solidaires à travers la France pour aider les personnes fragilisées financièrement à faire leurs courses comme tout le monde mais à des prix symboliques. Matt Humby, directeur d'Unilever International, indique que son équipe est « ravie d'avoir collaboré avec Isla Délice pour la campagne de solidarité, en soutenant l'Association ANDES par le don de nos cubes de bouillon Knorr Halal récemment lancés en France. Notre don est un crédit à l'aide alimentaire que l’association ANDES fournit aux communautés locales dans toute la France » .



Pour Christelle Perrin, responsable des partenariats de ANDES, « l'association a été reconnaissante de travailler avec Knorr et Isla Délice sur cette campagne pendant le mois de Ramadan. Cette initiative a eu deux effets bénéfiques : elle a permis aux épiceries solidaires de recevoir 40 000 produits halal - des produits très demandés par ces magasins, mais elle a également sensibilisé les clients de chaque marque à ces petits commerces solidaires. Nous avons été très touchés par le niveau de solidarité et les messages que nous avons reçus tout au long de la campagne » .



« Les résultats de la campagne sont en effet impressionnants et le soutien de la communauté était bien présent pendant ce mois de Ramadan » , a déclaré Eric Fauchon, directeur général d'Isla Délice. « Les consommateurs de produits halal ont apprécié cette action de solidarité, particulièrement pendant le Ramadan, et surtout cette année. Les épiceries solidaires du réseau ANDES ont dû faire face à un fort surcroît de la demande et de l’activité, et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à ces efforts grâce à la coopération entre Isla Délice et Knorr Halal » .



A propos de ANDES® : ANDES est le premier réseau national des épiceries solidaires et le 5e acteur de l'aide alimentaire en France. Depuis plus de 20 ans, l'ANDES permet aux familles à faibles revenus d'avoir accès à une alimentation diversifiée et de qualité. ANDES a développé un réseau de plus de 380 épiceries solidaires, qui accompagnent près de 170 000 personnes par an pour l’équivalent de 22 millions de repas distribués.

À propos d’ Isla Délice® : Isla Délice, créée en 1990, est la marque pionnière du halal en France. Présente en France dans plus de 5000 points de vente, grandes enseignes et magasins indépendants, elle est également distribuée en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne et dans quelques pays en dehors de l’Europe. En France la marque est leader sur ses trois marchés : charcuterie, traiteur et surgelés halal. Isla Délice, qui fête cette année ses 30 ans, a fondé son succès sur la qualité de ses produits, une traçabilité halal rigoureuse ainsi que sa capacité à innover et proposer une offre large et moderne de produits répondant aux aspirations des consommateurs d’aujourd’hui. www.isladelice.fr

À propos de Knorr® : La passion de Knorr pour une cuisine savoureuse et une bonne alimentation remonte aux débuts de la marque en 1838. Knorr est fière d'être la 8e marque de FMCG au monde (selon le Kantar World Panel) et la plus grande marque alimentaire d'Unilever. La marque s'engage à fournir des recettes faciles à préparer et savoureuses pour tous les goûts et toutes les occasions. Knorr croit en l'approvisionnement durable des ingrédients, 95 % des légumes et des herbes aromatiques proviennent de sources durables du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.Knorr.com/fr

À propos des cubes de bouillon Knorr® Halal : Pour plus d'informations sur les cubes de bouillon Knorr Halal, consultez le site www.cookwithknorr.com/fr ou la page Facebook www.facebook.com/CuisinezAvecKnorr/