IndonÃ©sie : un prÃ©dicateur musulman arrÃªtÃ© pour avoir autorisÃ© les priÃ¨res mixtes et l'imamat aux femmes

« blasphème »

« incitation à la haine »

Un prédicateur musulman indonésien est aujourd'hui accusé deet d'pour avoir autorisé des hommes et des femmes à prier ensemble et pour avoir permis à ces dernières de guider les prières mixtes, y compris celles du vendredi, dans l'école qu'il dirige.Panji Gumilang, 77 ans, a été arrêté mercredi 2 août par la police. Il est le directeur de l'école Al-Zaytun à Indramayu, sur l'île de Java. Fondée en 1996, elle est décriée car elle promeut des pratiques religieuses encore extrêmement minoritaires dans le monde musulman. Les interprétations majoritaires de la tradition islamique interdisent en effet l'imamat aux femmes et la mixité des prières. Les positions et pratiques adoptées par Al-Zaytun ne sont pas nouvelles. C'est la diffusion récente sur les réseaux sociaux d'une vidéo témoignant de l'existence des prières mixtes qui est à l'origine, depuis juin, de plusieurs manifestations de colère devant l'établissement, avec des milliers de personnes réclamant la fermeture de l'école, rapporte The Jakarta Post. . Des actions qui ont poussé les autorités à arrêter Panji Gumilang.Elles n'ont pas précisé à ce stade quelles sont les déclarations exactes susceptibles de tomber sous le coup de la loi anti-blasphème. mais la détention du leader religieux va durer 20 jours, a précisé le porte-parole de la police nationale à l'AFP. S'il est reconnu coupable, il risque cinq ans de prison pour blasphème, six ans pour incitation à la haine et dix autres pour propagation de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public.Cette affaire est révélatrice d'une influence croissante des groupes religieux ultraconservateurs en Indonésie. Récemment, la Cour suprême a décidé l'interdiction des mariages entre personnes n'ayant pas la même confession religieuse. Lire aussi :