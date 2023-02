Sur le vif Incitation à la haine des musulmans : un eurodéputé d'extrême droite voit son immunité parlementaire levée Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 3 Février 2023 à 17:30









En mai 2021, Nicolas Bay avait diffusé une vidéo dénonçant la construction de la mosquée d’Evreux, dans l'Eure. Tête de liste du Rassemblement national aux élections régionales en Normandie, il assimilait islam et criminalité. « L’islam politique se propage partout en France et ici-même en Normandie. Il faut mettre fin à cette dérive et au communautarisme qui apporte à la fois la délinquance, la criminalité et même le terrorisme comme on l'a vu avec l'assassin de Samuel Paty (...) qui était originaire d'Evreux » , expliquait-il, dénonçant au passage « des paysages normands qui sont défigurés » .



Timour Veyri, conseiller régional de Normandie et premier secrétaire du Parti socialiste de l’Eure, s’est réjoui de la décision des parlementaires européens. Avec d’autres personnalités de gauche, il est à l’origine du signalement auprès de la justice qui a abouti à l’ouverture de l’enquête. « Je me félicite que les propos inqualifiables de M. Bay à l’encontre de nos concitoyens d’Evreux puissent lui valoir demain une comparution devant la justice de notre pays » , a-t-il déclaré dans un communiqué. Ajoutant qu’il était déterminé à « ne rien céder face à la parole raciste et à ne jamais laisser des opportunistes populistes salir l’image de (sa) ville et des Ebroïciens » .



De son côté, Nicolas Bay a réagi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : « Ce qu’on me reproche ? Avoir dénoncé la construction d’une mosquée monumentale avec minaret et école coranique près d’Evreux. (…) J’irai me battre devant la justice française, puisque c’est ça l’objectif, et je continuerai évidemment de combattre l’islamisation de la France (…) Le combat continue, on ne lâchera rien. » En 2022, Ancien cadre du RN, Nicolas Bay a rejoint les rangs de Reconquête, le parti d’Eric Zemmour, dont il est aujourd'hui le vice-président exécutif.



