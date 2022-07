Sur le vif Hani Ramadan visé par une nouvelle interdiction de séjour en France pour cinq ans Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 27 Juillet 2022 à 11:45









Affaire Hani Ramadan : une « expulsion électoraliste » pour Tariq Ramadan Le ministère de l’Intérieur a renouvelé mi-juillet pour cinq ans l’interdiction de séjour en France de Hani Ramadan. A l’heure où son frère, Tariq Ramadan, est dans la tourmente judiciaire, le prédicateur suisse, qui est aussi le directeur du Centre islamique de Genève, s’est offusqué de cette décision dans une lettre ouverte au ministre Gérald Darmanin parue sur son blog lundi 18 juillet.Si la reconduction de l’interdiction de séjour a été accueillie par le prédicateur « sans grande surprise », il envisage de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), jugeant les arguments présentés par les autorités françaises pour fonder leur décision deaffirme Hani Ramadan, qui dénonced’Israël, poursuit-il.affirme le prédicateur, qui juge qu’il existe aujourd’hui un, mais visant cette foisen France.En novembre 2021, les autorités françaises ont levé la mesure de gel de ses avoirs en France de Hani Ramadan qui, rappelle le quotidien suisse TdG , n’avait plus accès à ses avoirs en France depuis juin 2018, soit pendant plus de trois ans.Lire aussi :