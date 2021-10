Halal, casher : Yannick Jadot favorable à l’interdiction de l’abattage rituel en France… ou presque

« sans ambiguïté »

Yannick Jadot a déclaré, vendredi 29 octobre sur RMC, être favorable à la suppression de l'abattage rituel en France, et ce. Avant de rétropédaler pour préciser ses propos.Le chef d’Europe Ecologie – Les Verts, par ailleurs candidat à la présidentielle, qui a rappelé son combat contre, a affirméles traditions religieuses liées à l'abattage. Mais, a-t-il estimé, faisant ainsi une corrélation entre abattage rituel et souffrance animale. Un lien qui n’est forcément pas du goût des communautés juives et musulmanes, d'autant que la question de la maltraitance animale est loin d'être l'apanage des communautés religieuses.A la sortie de l’interview, Yannick Jadot s’est empressé de préciser sa position sur le sujet,cette fois.a-t-il fait savoir. C'est donc pour un abattage rituel avec étourdissement que le candidat milite, ce qui revient pour nombre de musulmans et de juifs qui exclut tout étourdissement à l'interdiction pure et simple de l'abattage halal et casher.