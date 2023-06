Hajj 2023 : les vols directs entre Israël et l'Arabie Saoudite repoussés à la prochaine saison

« Peut-être que lors du prochain Hajj, nous serons en mesure de le faire »,

Dans le cadre du réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, un accord visant à mettre en place des vols directs entre Tel Aviv et Jeddah devait être signé cette année pour permettre aux musulmans ayant la nationalité israélienne de se rendre à La Mecque et d'accomplir ainsi le hajj sans encombre.Les vols directs pour le grand pèlerinage, qui aura lieu du 26 juin au 1er juillet, ne seront pas mis en place cette année, a reconnu le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, rapporte la chaîne I24.a-t-il indiqué, lundi 19 juin, lors d'une interview accordée à la chaîne publique israélienne Kan.Le chef de la diplomatie israélien Eli Cohen avait annoncé en mai dernier que l'État hébreu avait formulé une demande officielle auprès du royaume saoudien. Un haut responsable israélien, sous couvert d'anonymat, indiquait alors que les discussions menées sous médiation américaine avaient 60 % de chances de trouver une conclusion positive.Tzachi Hanegbi n'a pas précisé si ce report était dû à un refus de l'Arabie saoudite. L'autorisation de vols directs entre les deux pays serait considérée par le gouvernement israélien comme un pas supplémentaire vers une éventuelle normalisation.