IsraÃ«l autorise ses ressortissants Ã  aller en Arabie Saoudite

Sur le vif Israël autorise ses ressortissants à aller en Arabie Saoudite Rédigé par Benjamin Andria | Lundi 27 Janvier 2020 à 08:30









A ce stade, les voyages d'affaires et le pèlerinage à La Mecque sont les seuls motifs pouvant autoriser un tel voyage mais le décret dénote un réchauffement des relations entre Tel Aviv et Riyad, qui n'ont officiellement pas de relations diplomatiques.



