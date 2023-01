Psycho Hadda : « J’avais tellement d’espoir concernant le mariage » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 21 Janvier 2023 à 08:00









Je souhaiterais avoir votre avis, vos conseils par rapport à ma situation. Je suis mariée depuis presque quatre mois. Lors de notre voyage de noces, j’ai trouvé des échanges de sms et des appels avec des prostituées. Mon mari était dans tous ses états, d’abord violent puis profondément triste. Il a prétexté qu’il n’était pas l’auteur de ces envois. Que ce sont ses mauvaises fréquentations qui en sont responsables.A la suite de cela, il a plongé dans la consommation d’herbe. Il était fumeur de base mais je n’avais pas connaissance de sa dépendance au cannabis. Il est devenu de plus en plus colérique. J’ai eu droit à des disputes très violentes (physiques et verbales). Il a complètement délaissé la prière. J’ai fait le choix d’en informer sa famille qui,, me soutient. Cependant, je ne sais quelle attitude adopter, quel choix faire. Je suis d’une part prise par les waswas de ses tromperies et tellement déçue de ce qu’il fait (abandon de la prière, consommation de cannabis et manque de respect envers moi).J’avais tellement d’espoir en ce qui concerne le mariage. Je m’imaginais évoluer et m’épanouir. Je suis perdue et ne veux pas être lésée. Je pense beaucoup à retourner chez mes parents. Et ces pensées m’apaisent… J’étais plus heureuse. Faites des(invocations) pour moi, s’il vous plaît.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Chère Hadda,Je suis désolée pour vous mais je ne peux m’empêcher de penser que vous avez dû fantasmer tellement sur ce que pourrait vous apporter le mariage que vous avez dans doute manqué de vigilance sur le choix de votre époux. Hélas, vous n’êtes pas la seule. Si vous prenez le temps de lire notre rubrique, vous constaterez que de nombreuses jeunes femmes se lancent dans le mariage avec un total manque de réflexion.Le mariage est une alliance, la fondation d’une nouvelle cellule familiale, un partenariat (dans l’idéal) avec un homme qui deviendra père, le père de vos enfants. C’est une énorme responsabilité car des êtres nouveaux seront issus de cette alliance. Il faut donc prendre le temps de la réflexion.Vous rendre compte au bout de quatre mois que votre rêve s’est écroulé, pour autant, est-ce une bonne raison pour retourner chez vos parents ? N’y a-t-il pas une petite chance de voir la situation s’améliorer ? Avez-vous pris le temps de discuter avec votre mari, de mesurer sa capacité de changement, sa volonté de construire une vie de famille harmonieuse à vos côtés ? Il faut se battre un peu, ne pas renoncer si rapidement dès qu’une difficulté se présente.

