Football : la déclaration surréaliste de Noël Le Graët niant l'existence du racisme dans les stades (vidéo)

Nier le phénomène du racisme dans le monde du sport, et en particulier du football, c'est méconnaître totalement la réalité du terrain. C'est pourtant ce qu'a fait Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football (FFF) a déclaré, mardi 15 septembre, que le racisme n'existe pas dans le milieu du ballon rond, ceci en usant d'un argument des plus contestables.



« On a moins de 1 % de difficultés. Il y en a eu mais vous savez, quand un Black marque un but, pardonnez-moi, tout le stade est debout. Donc très franchement, le phénomène raciste dans le sport, et dans le foot en particulier, n'existe pas » , a-t-il affirmé au cours d'une interview à BFM Business où il a été interrogé sur le clash entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Ce dernier, le défenseur espagnol de l’OM, est accusé par l'attaquant brésilien du PSG, d'avoir tenu des propos racistes lors du match qui les a opposé dimanche 13 septembre.