Football : accusÃ© de racisme contre les joueurs musulmans de Nice, Christophe Galtier relaxÃ©

L'ex-entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, jeudi 21 décembre, à l'issue de son procès pour discrimination et harcèlement envers des joueurs de confession musulmane a estimé le tribunal, qui n’a pas suivi l’avis du procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.Ce dernier avait requis vendredi 15 décembre un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende, estimant que l’ancien entraineur du PSG avaitniçoise, notamment ensurPour son avocat Me Olivier Martin qui voit dans ce verdictde Christophe Galtier,Lire aussi :