AccusÃ© de racisme envers les joueurs musulmans Ã  son passage Ã  l'OGC Nice, Christophe Galtier devant la justice

Christophe Galtier, accusé de de harcèlement moral et de discrimination du temps où il était entraîneur à l'OGC Nice, est devant le tribunal correctionnel de Nice pour s'expliquer sur les propos et actes racistes présumés qu'il a tenus contre des joueurs noirs et musulmans. Son procès s'est ouvert vendredi 15 décembre.Les accusations contre celui qui entraîne aujourd'hui l'équipe d'Al-Duhail au Qatar sont portées principalement par Julien Fournier, l'ancien directeur sportif du club niçois, qui avait dévoilé en avril dernier « les vraies raisons » de son inimitié avec Christophe Galtier. Ce dernier se voit reprocher d'avoir notamment dit que l'équipe « ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans » et qu'il fallait « limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans ». Selon Julien Fournier, ceux qui faisaient le jeûne du Ramadan étaient particulièrement dans le viseur de l'entraîneur, qui aurait voulu s'en débarrasser. « Le racisme de Christophe Galtier a transpiré quotidiennement tout au long de la saison. C'était insupportable pour moi », a-t-il déclaré lors de son audition en mai.L'ex-entraîneur du PSG nie les faits qui lui sont reprochés et déclare avoir toujours eu du respect pour l'ensemble des joueurs. Il a même affirmé avoir adapté les séances le vendredi pour permettre aux joueurs musulmans qui le souhaitent de faire leur prière hebdomadaire. Le coach, qui dit payer « très cher les mensonges de Julien Fournier », a porté plainte pour diffamation. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à trois ans de prison et une amende de 45 000 euros.