« ses vœux les plus chers pour les musulmans de France et élève des prières pour que ces moments de joie et de solidarité bénéficient à tous nos concitoyens, notamment les plus démunis »

« En ces moments où des guerres font de nombreuses victimes et poussent des millions d’enfants, de femmes et d’hommes à l’exil »

« à saisir l’occasion de la prière communautaire de l’Aïd al-Fitr pour élever des prières afin que ces guerres cessent et que la paix triomphe »

« cette aumône est exclusivement destinée aux plus démunis et ne peut servir d’aide à une mosquée par exemple. Pour éviter toute confusion, les mosquées qui saisissent cette occasion pour collecter des dons doivent en informer les donateurs »

A cette occasion, le CFCM, actuellement en sommeil, adresse, les imams de France sont appelésRappelant aux musulmans l'obligation de verser la zakat al-Fitr à hauteur de 7 € avant la prière de l’Aïd, il signifie quePour s'inscrire à notre newsletter gratuitement, c'est ici. Lire aussi :Et aussi :