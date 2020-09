Fatima Daas : « Je ne suis personne pour dire que l’homosexualité n’est pas un péché » en islam

La Petite Dernière

« Je n'ai aucune envie de réformer cette religion-là, que je considère que je ne suis personne pour dire que ce n’est pas un péché donc aujourd'hui je considère que c'est un péché »

« incroyable »,

« C’est difficile de faire porter cette parole-là car on a l’habitude de nous faire trancher et de choisir (…). Moi, j’essaie justement de chercher l’endroit de la complexité. De continuer à dire : "Ok, c’est un péché mais on n’est pas parfait. Ok, on pèche, on aime les femmes mais on aime aussi Dieu". Et cela, c'est important pour moi. »

C’est sur les ondes de France Inter que la jeune romancière Fatima Daas a été invitée, lundi 7 septembre, pour parler de son ouvrage,. Son roman semi-fictif, sorti fin août, raconte le parcours sinueux d’une jeune femme qui doit concilier, non sans difficultés, ses multiples identités : Française, d’origine algérienne, vivant en banlieue, musulmane et lesbienne.Face à Léa Salamé, Fatima Daas, qui assume aussi bien son identité de musulmane et de lesbienne, a affirmé son point de vue sur l’homosexualité en islam., a-t-elle déclaré.A la remarque de la journaliste que sa prise de position estFatima Daas lui répond alors :