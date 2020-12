Etats-Unis : un journal du Kansas reconnaît des décennies de couverture raciste envers les Noirs

Kansas City Star

« Aujourd'hui, nous racontons l'histoire d'une puissante entreprise locale qui a mal agi. Depuis 140 ans, elle a été l'une des forces les plus influentes dans le façonnement de Kansas City et de la région. Et pourtant, pendant une grande partie de ses débuts - par péchés de commission et d'omission - elle a privé de leurs droits, ignoré et méprisé des générations de citoyens noirs du Kansas. (...) Décennie après décennie, elle a privé toute une communauté de possibilités, de dignité, de justice et de reconnaissance »

« Nous sommes désolé »

« Les journalistes étaient souvent dégoûtés par ce qu'ils trouvaient - des décennies de reportages qui dépeignaient les citoyens noirs du Kansas comme des criminels vivant dans un monde où règne la criminalité. »

C’est un mea-culpa des plus remarqués dans le secteur des médias américains. Plus de deux ans après la prise de position notable de National Geographic, , le, l’un des journaux les plus importants de l'Etat du Kansas, a présenté, dimanche 20 novembre, ses excuses à la communauté afro-américaine pour ses décennies de traitement médiatique raciste dans un édito écrit par son président et rédacteur en chef, Mike Fannin.Dès les premières lignes, il n’hésite à pointer la responsabilité du journal, son pouvoir d’influence et les dégâts que ses choix éditoriaux ont pu causer à une échelle locale., admet-il, avant d’écrireEn plus de cet édito, la rédaction a réalisé une série de six enquêtes remontant le fil de sa couverture médiatique, archives à l’appui, depuis sa création en 1880. Un travail qui montre que, pendant plusieurs décennies, les rédactions qui se sont succédées ont ignoré la communauté noire, sauf quand ses membres étaient accusés de crimes., confirme Mike Fannin.