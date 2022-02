Sur le vif Etats-Unis : des organisations musulmanes victimes d'espionnage au profit d’Israël dénoncent Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 2 Février 2022 à 17:15









Aux Etats-Unis, plus de 80 organisations musulmanes ont adressé, lundi 31 janvier, une lettre au Département de la Justice pour exiger l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’une organisation antimusulmane accusée d’espionnage.Le groupe appelé Projet d'enquête sur le terrorisme (IPT), fondé en 1995 et basé à Washington, est accusé d’avoir payé des taupes pour espionner des structures et des personnalités musulmanes pour le compte du gouvernement israélien, à l'instar de Keith Ellison , le premier parlementaire musulman à avoir été élu en 2006 au Congrès.Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a ainsi découvert en décembre 2021 que le désormais ancien directeur exécutif de CAIR dans l’Ohio, Romin Iqbal, travaillait pour IPT en tant qu'espion depuis 2008. Après ces révélations, Tariq Nelson, qui officiait à la tête du Centre islamique Dar Al-Hijrah de Falls Church, en Virginie, a décidé de se confesser en admettant avoir travaillé pour IPT. Il a déclaré en janvier au Washington Post que l’appât du gain – il a reçu d’IPT 100 000 dollars en trois ans – n’était pas sa seule motivation. Il a affirmé qu’il essayait de convaincre des groupes hostiles à l'islam de la bienveillance de la communauté musulmane, tout en fournissant contre de l'argent ce qu'il considérait comme des informations inoffensives., font part les signataires de la lettre aux autorités.Ces derniers se basent aussi les déclarations du lanceur d'alerte qui a écrit dans une déclaration ces mots :Le ministère de la Justice est appelé à ouvrir une enquête pour déterminer si IPT a enfreint des lois fédérales en ciblant les communautés musulmanes.Lire aussi :